La UNRN producirá suplementos dietarios y alimentos saludables

La Universidad Nacional de Río Negro, en conjunto con la empresa Nahuel S.A., está trabajando en la producción de suplementos dietarios y alimentos funcionales a partir de cultivos regionales en la Norpatagonia. En esta entrevista, el secretario de Investigación de la Sede Atlántica Daniel Barrio* explica de qué se trata este proyecto y cuáles son los posibles beneficios para la salud y la economía regional.

-¿Qué son los suplementos dietarios y los alimentos funcionales?

-Son productos destinados a suplementar los nutrientes de la dieta de personas sanas que presentan necesidades dietarias básicas no satisfechas o mayores a las habituales. Es necesario destacar que una dieta completa y equilibrada debe proveer todos los nutrientes necesarios para el mantenimiento de las funciones fisiológicas del organismo. Por lo tanto, un suplemento dietario sólo debería consumirse cuando no sea posible llevar a cabo una dieta equilibrada o debido a un estado fisiológico particular que requiera un aporte extra de algún nutriente. No deben ser confundidos con los medicamentos porque, a diferencia de éstos, se encuentran destinados a personas sanas y no deben ser consumidos con la esperanza de mitigar, curar o tratar alguna dolencia.