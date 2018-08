Periodistas deportivas escracharon a colega que las acosó

“En marzo de este año me contacto con un periodista de Buenos Aires para ampliar mis fuentes, intercambiar información y teléfonos. Esta persona empezó a mandarme mensajes por privado. Sabe que estoy en pareja pero me dice ‘cuando vengas acá vas a estar soltera y no sé qué te puede pasar conmigo’. Me paralicé. No lo podía creer”, denunció Deborah.

“Me pasó el teléfono y me insistía para que le pase el mío para contactarnos por WhatsApp. Se ponía muy violento. Cuando le decía que se estaba desubicando me agredía. ‘No sabés quién soy yo’, decía”, siguió Deborah contando su calvario. “Desde que pasa hasta que una se anima a hablarlo pasa mucho tiempo”, explicó.

Luego, fue viralizado por el perfil “Periodistas Unidas” que se dedica a compartir y sacar a la luz las injusticias que atraviesan las mujeres. “No nos callamos más”, se tituló el comunicado.

Una vez evidenciado el caso, comenzaron a “llover” capturas con casos similares con comentarios sexistas característicos de Fleitas quien debió cerrar su cuenta de Twitter por los comentarios negativos.

El periodista deportivo que trabajaba en “La pelota al 10” usaba siempre el mismo método. Comenzaba con la admiración y ante el rechazo de las mujeres, las agredía con modos violentos y amenazantes.

Fleitas: Prontuario como acosador

El acoso de Diego Fleitas era constante, cuando le decís que NO juega con el laburo @PeriodistasUni3 pic.twitter.com/0YFZgbz4S6 — Milagros Cañete (@miilagroscanete) 20 de agosto de 2018

@PeriodistasUni3 Yo también fui una de las tantas que acosó Diego Fleitas. Me animo a escracharlo porque no soporto ver la cantidad de chicas que pasaron por lo mismo que yo. #EstamosJuntas #NoNosCallamosMás 💚💜 pic.twitter.com/TKTgSmu7wE — Emilia Tulliani 💚 (@Emittulliani) 16 de agosto de 2018

Otra colega más, nos mandó capturas de lo que sufrió mediante mensajes de DIEGO FLEITAS, del cual cada vez aparecen más mensajes. pic.twitter.com/ETcFEuLOb8 — Periodistas Unidas (@PeriodistasUni3) 17 de agosto de 2018

fuente: crónica.com.ar | @PeriodistasUni3