Piden consulta popular por la legalización del aborto

Desde el Partido Obrero impulsan un proyecto para realizar una consulta popular vinculante a nivel nacional, para retomar la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y que finalmente, sea ley.

Una de las referentes del movimiento en Neuquén, Patricia Jure, comentó a medios regionales la posibilidad de implementar esta consulta.

“Si el Senado no quiso votar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que lo vote el pueblo. Porque la porque la manifestación que se desató durante todos estos meses alrededor del debate fue de características masivas. Creo que no he vivido una movilización en toda mi vida de estas características, de la magnitud que ha tenido la lucha por el derecho al aborto.” enfatizó la concejala neuquina.