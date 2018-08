“A Rodar Escuela” 2018 extiende plazo de presentación de cortos

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos extendió hasta el 31 de agosto el plazo de presentación de cortometrajes para el 5° Festival A Rodar Escuela. La decisión toma en cuenta los pedidos de extensión realizados por distintos establecimientos educativos para la entrega de sus producciones.

Asimismo, desde el equipo coordinador de ARE 2018 se recordó que las escuelas públicas y de gestión no estatal (privada, social o cooperativa), de todos los niveles y modalidades educativas, que no se hayan inscripto, tienen tiempo hasta el 24 de agosto para realizar ese trámite. Para ello, deben llenar el formulario respectivo, ingresando a:www.educacion.rionegro.gov.ar/desarrollo_seccion.php?id=177