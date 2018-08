Matzen: “El 8 de agosto, será un día recordado por todas”

En esta misma línea siguió “Debe quedar en nuestra memoria. No debemos olvidar, esto es para que no haya ni una muerte más en manos de la injusticia y la clandestinidad. El 8 no será un día más en la historia de nuestro país, será una fecha ícono en la memoria de todas nosotras”. “El año que viene será la vez Nº 8 que se presente el proyecto, y estoy segura que será la presentación definitiva, será Ley”.

Para concluir dijo “Vivimos intensos meses de debate. Desde el primer día defendimos la vida y el derecho a elegir. Hablamos de libertad y salud. Más allá del resultado somos distintas. Este es sólo un comienzo de algo más grande. Es en un cambio de época, un cambio generacional, que se manifestó en las calles y que todos debemos escuchar con mayor detenimiento. El 8 de agosto es un día que será recordado por todas”.