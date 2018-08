[Video] Emilia Soria: “No subestimen al pueblo patagónico”

La diputada, hizo énfasis en revertir el recorte de las asignaciones familiares en las zonas diferenciles del país, como la Patagonia y algunos departamentos del NEA y NOA; medida que quedó en suspenso, pero solo por 30 días.

Luego, disparó contra los referentes oficialistas rionegrinos: “Sergio Wisky y Lorena Matzen, que si bien en los medios se manifestaron en contra de la quita a las asignaciones para la Patagonia, cuando tenían que demostrarlo con hechos, una vez más faltaron a su palabra y dejaron en evidencia lo poco que les importa el bienestar de los rionegrinos.”

“Qué van a hacer cuando vengan por nuestros jubilados? Van a hacer lo msimo que hoy? Van a zapatear ante la prensa pero cuando hay que poner la cara se van a esconder en sus despachos?” arremetió la parlamentaria.

“No subestimen al pueblo patagónico. La gente no es tonta, no olvida. Este Patagonazo recién empieza, vamos a seguir la batalla este viernes en Bariloche. No vamos a permitir que toquen las asignaciones, ni las jubilaciones. Seguiremos defendiendo los derechos de nuestros vecinos.” finalizó Soria.