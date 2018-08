El Frente de Mujeres instó a García Larraburu que replantee su negativa a votar la ley

“Donde hay una necesidad, existe un derecho”, dijo Evita y “nos conquistó”, plantean. Sostienen que el aborto es “un derecho que se fue construyendo a partir de nuestras demandas populares, nacidas en las conciencias profundas de las injusticias a las cuales no vemos sometidas las mujeres, es la piedra fundamental de nuestro movimiento. Es un derecho social, no individual, porque concierne a mayorías, se garantiza a partir de un estado presente con políticas sanitarias y educativas para todas. Abogamos por la educación sexual integral y la aplicación efectiva del programa de salud sexual y procreación responsable que viene siendo desfinanciado sistemáticamente en los últimos años”.

“Porque estamos en los barrios, sabemos el rol central que tiene la Iglesia como contenedora, acompañante, y coadyuvante de la integración social; trabajamos con aquellos que nos abren las puertas de las parroquias para festejar el día del niño, navidad o abrir un merendero. Pero no aceptamos en pleno siglo XXI que sean tutores morales de nuestro cuerpo y nos coloquen en un lugar de sumisión e inacción política”, destacan. El documento lleva las firmas de la diputada Nacional Silvia Horne, la concejal y médica de San Antonio Oeste Ayelén Spósito, Sandra García de Viedma, Haydee del Carmen Bustos CTEP, la médica Romina Berazategui de El Bolsón, Marlys Fernández y María Pailalef de Roca y Ornella Infante ATTA – Evita Diversidad.

Señalan que “la crisis económica actual, que en parte responde a intereses económicos extranjeros, (así como también la oposición a este proyecto), afecta principalmente a las mujeres. Porque somos las encargadas de alimentar a nuestros hijos, porque salimos con las herramientas de la economía popular y el uso de la imaginación a la calle creándonos las condiciones sociales y económicas para integrarnos a la sociedad que muchas veces no nos contiene. El patriarcado no es foráneo, es propio de la estructura social que el peronismo con su doctrina de ruptura intenta cambiar. El aborto como temática, es una demanda primordial pero no única del movimiento, que continuara acumulando para terminar en una correlación de fuerzas que nos permita construir una nueva representatividad política y social para seguir luchando por nuestros derechos”.

El Frente de Mujeres destaca que “apoyar la ley de despenalización y legalización del aborto es una decisión sobre políticas públicas y sanitarias basadas en argumentos altamente debatidos en la cámara de diputados, senadores y en la sociedad toda, donde no deben primar las creencias individuales o las lecturas de la vida privada sobre los hechos. La convicción de nuestra doctrina peronista es la misma hace años: defender los intereses del pueblo, escuchando el más de 1 millón de personas en la calle; mantener nuestra soberanía política libre de lobbys ajenos y propios. No negociamos la ley, no la medimos en los medios hegemónicos, no la modificamos”.

Concluyen que “el movimiento peronista por mandato popular, por compresión histórica y con decisión política, debe encabezar la defensa de nuestros derechos. El 8 de agosto el aborto tiene que ser ley, senadora haga historia”.