García Larraburu votará en contra del aborto legal

“El peronismo nunca fue abortista, en la doctrina, si uno lee a Perón y a Eva, el peronismo nunca tuvo una postura pro aborto, tenemos que acercarnos a nuestra esencia” agregó García Larraburu en la entrevista radial.

La senadora oriunda de Bariloche criticó el proyecto al asegurar que “está viciado” y cuestionó al presidente Mauricio Macri por promover la discusión. “Es parte del capricho de un nene bien, poco acostumbrado a la frustración, en su pelea con la Iglesia, el clérigo y el Vaticano” dijo.

Al referirse a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien comparte el bloque, García Larraburu afirmó que “en su gestión, con inteligencia y conocimiento no habilitó el debate. No es casual, es una persona que tiene la altura intelectual para haber entendido que esto iba a provocar la crisis social que estamos viviendo y esta pelea, cuando los argentinos lo que necesitamos es no ahondar más en la grieta”, señaló.

“Hoy la balanza va a para ese lado en cuanto a mi voto y creo que esto ha deteriorado más el tejido social, este debate, que tiene que ver con la voluntad del presidente Macri, aconsejado por el duranbarbismo de montar una cortina de humo para distraer de los temas urgentes. No era el momento para debatir este proyecto”, expresó.

Y recordó que cuando Néstor Kirchner promovió la discusión por el matrimonio igualitario, “envió un proyecto y lo firmó”.

“Este debate que desnaturalizó se banalizó el tema, el proyecto es malo y esto no sólo lo digo yo sino que la mayoría de los actores de uno y otro sector coinciden en que el proyecto es malo que no va a resolver la problemática de fondo y tiene que ver con intereses económicos foráneos que han puesto mucho recursos para que se de este debate”, sentenció la senadora.

Fuente: Bariloche2000