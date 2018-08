Para ATE, las asignaciones familiares deben aumentar un 150%

De cara a la reunión que mañana mantendrá con funcionarios del Poder Ejecutivo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro ratifica que demandará un incremento en las asignaciones familiares que hoy, anclada en los 450 pesos por hijo o hija, representa una de las más bajas del país.

“El ajuste que intenta aplicar Macri sobre las asignaciones familiares en la Patagonia no puede servir de excusa para Weretilneck. En nuestra provincia, estos rubros deben aumentar por lo menos un 150%. Nuestros hijos no pueden valer menos que los hijos de los estatales de otras provincias y acá hace cuatro años que no se habla de este tema tan sensible. Sólo se entiende a partir de la displicencia de los gremialistas que tenían a su cargo está demanda”, manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.