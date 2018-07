Con el “Cuento del tío” en Jacobacci, le robaron 10 mil pesos

“Ahí llame al número que me pasó, me atiende un chico que dice Grúa Jorge y le comento la situación y me asegura que hay que llevar la grúa grande y sale 10 mil pesos pero la plata en la ruta no la lleva porque le ha pasado que lo asaltaron. Entonces me dice que voy a tener que hacer un depósito, sino no mueve la grúa”.

“Yo ahí pensé en mi sobrino que estaba en la ruta y entonces le dije voy a un Rapipago y te deposito. El señor me dice te paso el número de cuenta de mi señora, numero de documento y código postal 8400”.

“Ahí mi yerno me dice porque no vas a la grúa de acá seguro es más barata, y yo pensando en él que estaba desde la mañana digo va a ser más rápido desde allá. Junté lo que tenía e hice el depósito”.

“Una vez que realicé el depósito empecé a pensar si no me estaban jodiendo, ahí llame a la hermana que vive en Maitén y me dice que Feli no había cambiado el auto, ahí me puse a llorar traté de anular el depósito pero no se pudo”.

“Lo primero que hice luego de la estafa es ir a la comisaría para que a otra persona no le pase lo mismo y lloré de impotencia. Uno ante estas situaciones empieza a tener miedo”.

Fuente y Foto: lineasurnoticias.com.ar