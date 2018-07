Crece sin parar la contaminación del río Negro por efluentes cloacales

Justamente, una de las promesas de campaña de la actual intendenta Sabina Costa había sido el traslado de las piletas de oxidación, pero actualmente no hay ningún proyecto vigente para concretarlo. “Viendo la inacción de los gobernantes que pasaron por la comuna, máxime con el crecimiento exponencial de la ciudad hacia la zona este la relocalización de la planta de tratamiento de líquidos cloacales hacia una zona alejada del casco urbano sería la solución. También tenemos un problema de contaminación por el vertido de líquidos en el barrio rural Costa Blanco ya que el lugar no posee cloacas. El fracaso del sistema cloacal responde a que no hay control, ni inversión del gobierno Provincial”, expresó Fernández.

Allen vuelca sus residuos cloacales al río Negro, pero también recibe aguas arriba lo que producen otras ciudades, especialmente Cipolletti, Cinco Saltos y Neuquén, que ya en los últimos años originaron que el balneario municipal no pudiera ser habilitado por la presencia de Escherichia coli en los análisis de agua realizados.

Fernández y Soria dialogaron sobre el tema en la última reunión del Consejo del Partido Justicialista en Roca y a partir de ahí el dirigente comenzó a trabajar sobre la situación puntual del tratamiento de aguas en la localidad de Allen.

María Emilia Soria, al momento de presentar su proyecto en la Cámara de Diputados, destacó que “las cuencas en Argentina presentan una situación crítica, no existe un uso racional con criterio de sustentabilidad del agua, y la contaminación se ha transformado en estructural”. La diputada impulsa la creación de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.

El proyecto, entre otros aspectos, prevé dotar de financiamiento adecuado al Fondo Nacional para garantizar la protección de los recursos hídricos. “En Argentina, la política ambiental del agua descansa en ley N° 25.688, que fue sancionada en 2002 pero jamás fue reglamentada ni aplicada. Esta grave situación implica la inexistencia de recursos económicos para planificar, ejecutar ni gestionar el uso eficiente del recurso”, evaluó María Emilia Soria.