Rossi le respondió a Pichetto ante una posible candidatura de Cristina Kirchner

En respuesta, Rossi le pidió “que se dedique a su espacio, que no puede definir un candidato, y deje de hablar de nosotros”. “Los no kirchneristas son los que hablan del kirchnerismo. ¿Qué tiene que ver Pichetto con nosotros? Fue el dirigente político que no quiso que Cristina esté en el bloque”, recordó.

El jefe del bloque de Diputados del FpV ya dio a conocer su intención de postularse como candidato para 2019, pero aseguró que daría marcha atrás a su candidatura si Cristina Kirchner decide postularse.

Rossi agregó que mantiene diálogo “permanente” con la ex presidenta y ponderó su “silencio”. “En este escenario de crisis, cualquier cosa que diga Cristina el Gobierno va a intentar deslegitimarla”, cerró.

https://www.filo.news/