Provincias reclaman por Leyes Reparatorias

Comelli dijo que el pedido se sustenta en que no todas las personas tienen la posibilidad constituir domicilio en Bs As, y aun así pudiendo, no tienen por qué hacerlo, ya que sus lugares de residencia no son en esa ciudad. Resaltó además, que Argentina es un país federal y que, seguramente así lo entiende de la Secretaría de DDHH de Nación. Razón por la cual dicha Secretaría justamente, ha decidido disponer de sus Delegaciones en las provincias, estando las mismas; como lo es Neuquén, en plena capacidad de funcionamiento.

En los fundamentos del petitorio, las provincias sostienen que el propio presidente Macri en varias oportunidades manifestó por la federalización de nuestro país. Por eso y decididamente ésta exigencia en los expedientes de Leyes Reparatorias, no se condice, con lo que el presidente de todos los argentinos argumenta.

Finalmente Alicia comentó que la nota enviada además; solicita celeridad, ante la demora de varios expedientes; en razón del tema y del contexto que éstos representan. Ya que las personas que los tramitan, fueron víctimas del terrorismo de Estado y son, en muchos casos, personas mayores que aún no vieron reparado su daño, que el propio Estado les causó.

Las provincias que enviaron junto a Neuquén el petitorio, fueron La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Tucumán, San Juan, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Tierra del Fuego, Río Negro, Misiones, Chubut, Mendoza, Entre Ríos, San Luis, Salta y Córdoba.