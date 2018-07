Gutiérrez encabezó la presentación del Clúster Vaca Muerta

Luego de convocar “a todos los empresarios a emprender este camino de desafíos y a animarse a innovar”, Gutiérrez sostuvo que “con ese coraje hoy estamos haciendo realidad Vaca Muerta, porque la formación tiene pasado, presente y futuro y no tiene techo. Por eso los convocamos y cuentan con nuestro respaldo para –hermanados- darle consistencia a Vaca Muerta e ir en busca del crecimiento de la provincia del Neuquén y del país. No les quepa duda que, de esta forma, en octubre o noviembre de este año volveremos a exportar gas, porque las condiciones están dadas para venderles a Uruguay, Chile o Brasil”.

En su discurso, Omar Gutiérrez indicó que “el clúster no es un espacio de gobierno, sino que es un espacio amplio y abierto, de sinergia y de encuentro” y sus objetivos “se fijarán de acuerdo con los intereses y proyectos que seamos capaces de crear en equipo, puesto que es el primer clúster que ponemos en valor en la provincia”.

“La meta –sostuvo el gobernador – es que a las pymes les vaya cada día mejor y que cada día haya más pequeñas y medianas empresas neuquinas, porque ellas son quienes motorizan y generan el trabajo. En el trabajo, educación, salud, deporte y cultura están los cinco factores que hacen al desarrollo social”.

Destacó que “la finalidad también involucra –además de las empresas- un trabajo conjunto con las universidades regionales, las representaciones sindicales, los trabajadores y toda aquella institución u organización representativa de algunos de los factores de la industria del petróleo y el gas en la provincia”.

Afirmó luego que en el estado neuquino “siempre confiamos en la potencialidad de la formación Vaca Muerta y por eso la palabra que convoca a este gobierno es desarrollo y no ajuste. Nosotros buscamos en el sendero de la justicia social, la igualdad de oportunidades”.

Explicó Gutiérrez que “ya hay resultados de esta unión e integración de empresas” porque “fruto de ese intercambio, de la capacitación adquirida y la tecnología incorporada, ya existen en Neuquén compañías operadoras que no contratan más los servicios fuera de nuestro territorio. Ese es un gran objetivo, es decir, que las rentas del desarrollo hidrocaburífero de la cuenca neuquina se queden dentro de la provincia, que se generen más pymes creando más y mejores puestos de trabajo para los neuquinos”.

El mandatario neuquino mencionó a continuación algunos indicadores que hacen al desarrollo y crecimiento de Neuquén, como es el caso del gas que, en los últimos cinco años su producción, avanzó de forma permanente con un 5,8% de crecimiento acumulado en los cinco primeros meses de este año en comparación con 2017; en tanto luego de dos años de declinar la producción de petróleo, este año creció un 7,5% de enero a mayo.

Precisó que la producción de gas de la cuenca neuquina es en un 60%, no convencional; mientras que el 30% de la producción de gas del país es no convencional y proviene de Neuquén; el 10% del petróleo del país es no convencional y también proviene del territorio neuquino; y el 50% de la producción total de petróleo de la cuenca neuquina es no convencional”.