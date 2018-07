Pesatti negó que JSRN esté trabajando en la conformación de alianzas nacionales

Con este marco, reiteró su convicción que “estamos convencidos que vamos a ganar las elecciones” del próximo año.

Pesatti desmintió en un extenso diálogo con APP que en la reunión que se hizo esta semana de la mesa de conducción de JSRN se haya hablado de la posibilidad de alguna alianza con otras fuerzas políticas, “ni nada que se la parezca”. En términos similares se expresó el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, cuando se le preguntó ayer respecto al trascendido que en el encuentro se habría hablado de avanzar en acuerdos con anclaje nacional como con el Peronismo Federal: “La fortaleza es construir de desde lo provincial, desde lo local, ésa es la mirada. Cuanto más fuertes seamos ahí, cuanto mejor proyecto tengamos, cuanto más desarrollemos nuestro gobierno -el Plan Castello fue revolucionario-, mientras nos asentemos en esas bases, lo nacional irá por el lado de lo nacional”.

Pesatti indicó que “la reunión fue de estricto orden orgánico, de la organización de JSRN, para completar el proceso de organización que todavía tiene varias etapas que no se han concretado, sobre todo la organización de las mesas locales, así que giró de manera exclusiva sobre este tema, la posibilidad de alianzas no estuvo en el temario, no hubo tratamiento orgánico de esto en el partido”.

Señaló que “estamos en un tiempo donde el escenario electoral del año que viene se comienza a configurar, empiezan a aparecer las distintas piezas que como en un puzzle buscan su lugar en ese escenario posible que uno imagina vamos a tener el próximo año”.

No obstante, opinó en diálogo con APP que “el contexto que hoy tenemos, el que podemos imaginar en términos políticos, sociales y económicos, hace que cualquier pronóstico que uno tenga de lo que va a suceder en unos meses o el año que viene, sea bastante aventurado”.

Indicó que “en política, la administración de los tiempos es la clave para tener después un buen resultado”.

Reconoció que la visita del salteño Juan Manuel Urtubey a la provincia, donde actuó como anfitrión el gobernador Alberto Weretilneck, generó especulaciones, “pero no es más que la visita de un gobernador a Río Negro, en términos prácticos no hay más efecto que este, todo lo demás son hipótesis, hipótesis que incluso yo ni siquiera tengo”.

Opinó que “lo más importante es que nosotros podamos construir fortaleza propia, que es lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo, los partidos políticos valen en función de lo que representan y estamos en esa etapa”. “El de la fortaleza propia es el camino que nos permitió retener el gobierno en el 2015”, recordó.

Reconoció que sería una locura salir ya con una campaña política, pero no obstante sí está en marcha el proceso político que debe desembocar en la definición de las candidaturas de JSRN. (APP)