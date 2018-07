Buscan proteger la salud y el ambiente

Ocampos mencionó que “en nuestra provincia, rige por la Ley M Nº 3266 modificada por la Ley M Nº 3335, de enero y diciembre de 1999 respectivamente, que regulan el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental como instituto necesario para la conservación del ambiente en todo el territorio de la provincia.

“En síntesis, con la legislación actual vigente en la Provincia de Río Negro, las empresas que operan en nuestro territorio pueden emplear métodos convencionales y no convencionales (fractura hidráulica o fracking) de extracción de hidrocarburos donde y cuando quieran”, sostuvo y agregó que “los impactos ambientales de la fractura hidráulica especialmente en áreas de regadío son insoslayables y esta controversia se ha visualizado en el Alto Valle, en el corazón de la fruticultura, en la localidad de Allen vienen desarrollándose explotaciones convencionales y no convencionales de hidrocarburos que han dado lugar a múltiples denuncias de la comunidad por los impactos ambientales ocasionados, entre ellas una que he realizado en el año 2015, pidiendo la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación”.

Finalmente mencionó que en el año 2016 una resolución de dicha Defensoría, instruye al gobierno provincial a instrumentar las audiencias públicas en todas aquellas actividades que puedan generar efectos negativos sobre el ambiente. Más contundente aún, el Defensor expresa en su resolución que “a pesar de la obligatoriedad de realizar audiencias públicas con carácter previo a comenzar a desarrollar actividades potencialmente dañosas del ambiente, los proyectos de explotación de hidrocarburos no convencionales no cuentan con dicho requisito”.