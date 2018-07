Pichetto, el eterno oficialista*

Costanzo fue denunciado por Natalia Tolosa, secretaria del ex senador, quien declaró y ratificó ante la justicia haber visto aquella noche las valijas repletas de dinero del soborno sobre el despacho del rionegrino.

Otro de los padrinos de Pichetto fue el ex presidente Carlos Menem, quien lo impulsó al Senado en 2001, cargo que ostenta desde entonces. Ya por aquellos años, haciendo gala de su facilidad para el salto con garrocha, tardó apenas seis meses en cambiar de vereda, apoyando a Carlos Ruckauf contra el inefable riojano, en su postulación como candidato al Ejecutivo nacional en las elecciones del 2003.

Menem se presentaba como candidato tras el escándalo de ventas de armas a Ecuador, causa por la cual estuvo detenido seis meses tras ser acusado de liderar una asociación ilícita. El olfato de Pichetto le avisaba que era tiempo de cambiar de ambiente.

A pesar de aquel desaire, en la reciente presentación de sus memorias, “el Carlos” le tiró un centro a uno de sus protegidos: “Lo aliento al querido amigo y hermano, senador Pichetto, a que no afloje, siga y continúe porque va a seguir triunfando. Y si él se lo mete en el alma, va a llegar a la Presidencia de la Nación. No tengo ninguna duda”, aseguró ante un Pichetto que no sabía muy bien si agradecer las flores que le habían tirado o esconder el ramo.

Como era de suponer, luego de ser un férreo menemista, Miguelito fue un leal duhaldista. En junio de 2003, luego del triunfo de Néstor Kirchner, junto al “Zabeca de Banfield” puso manos a la obra para sacar a su amigo Carlos Menem de la conducción del PJ. La herramienta fue la Comisión de Acción Política que, presidida por el jujeño Eduardo Fellner, se encargó de colocar autoridades partidarias provisorias dejando a un lado al riojano y sus gobernadores aliados.

Todo esto con un par de fallos de la justicia electoral que reacomodaron el horizonte peronista. Como diría Jorge Asís: “Servini de Cubría conducción”.

Un Pichetto “Nac&Pop”

Tras la asunción de Kirchner, el senador por Río Negro fue un alfil clave para los manejos palaciegos de un Congreso Nacional que debía restaurar la confianza en una de las instituciones del régimen burgués que más posa de democrática.

Consultado el año pasado por Perfil sobre cuáles fueron los mejores gobiernos a su parecer, éste dijo sin dudar: “El primer Menem y el gobierno de Néstor Kirchner”.