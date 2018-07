Sobre el tratamiento mediático a la condena de Nahir Galarza*

Es en este sentido que se advierte que hay un tratamiento periodístico particular cuando quien es condenada es una mujer; el cual pareciera ser diferente cuándo el condenado es un varón. Este abordaje desigual reproduce las representaciones sexistas y cosificantes en torno a las mujeres e identidades feminizadas. Esta apreciación no pretende relativizar ni mucho menos el hecho delictivo en sí por el cual se produce una condena. Antes bien, viene a poner de manifiesto la prevalencia de un abordaje que reproduce y naturaliza desigualdades estructurales entre varones y mujeres. Es por eso que es necesario el llamado a una cobertura informativa responsable y no sexista de este caso. Y que, a su vez, no se trata de nombres propios, sino de qué tipo de representación sobre las mujeres se construye desde los medios de comunicación.

Evitar la cosificación y el sexismo en todas las dimensiones del quehacer social es parte del camino necesario para construir y consolidar una sociedad igualitaria y plenamente democrática.

*Observatorio de la violencia contra las mujeres. Vía Argentina.gob.ar