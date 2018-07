[Audio] #CasoSolano: la defensa pública solicitó la absolución de su asistido

Esta mañana culminó la etapa de los alegatos en el juicio oral y público que se lleva adelante por la desaparición forzada del trabajador salteño Daniel Solano, ocurrido el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel. En la jornada de hoy el defensor oficial penal Gustavo Viecens solicitó la absolución de su asistido Pablo Roberto Quidel por el beneficio de la duda.

“Las acusaciones que tiene mi defendido son infundadas e insostenidas, a lo que se le suma que son muy graves. Me siento indignado y preocupado porque la querella ante la falta absoluta de pruebas ha señalado al Poder Judicial como responsable, y es inapropiado que se ponga en duda la honorabilidad de los funcionarios judiciales. Con esto, el querellante está debilitando a uno de los tres poderes y pone en duda el Estado de Derecho”, comenzó su intervención Viecens.

“Cuando fui designado como defensor de Quidel, advertí que no había pruebas contra él, sin embargo y pese a ello, fue procesado. En la etapa de investigación y aquí en el debate, mi asistido no fue reconocido por ninguno de los testigos como funcionario policial, más allá de que hacía menos de un año que estaba en Valle Medio”, explicó el defensor.

Para esta parte, “el hecho no está acreditado, no sabemos cómo se desarrolló, cuál fue el escenario. Todo lo que dijo Quidel en su defensa material fue corroborado por su compañero Reyes, que dijo que la salida de la comisaría, ese día, fue por un lapso de 10 o 15 minutos. Estos datos se mantuvieron a lo largo de toda la causa y nunca fueron desvirtuados. Es cierto que la oficial no dejó registrado el horario en que salió el móvil, pero esto no alcanza para imputarle la autoría de ‘desaparición forzada de persona’”, enfatizó Viecens.