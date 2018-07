”CASO CAVIAHUE: un valioso antencedente contra la violencia machista en el Estado.” – Por Mariano Mansilla*

Hace unas horas hemos tomado conocimiento de la sentencia recaída en la causa que investigó la denuncia de la Bombera Voluntaria que denunció al actual responsable de Defensa Civil del Municipio de Caviahue y que origino un tramite en el marco de la Ley Provincial 2786 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

Queremos compartir con la opinión publica una valoración que pueda echar luz sobre lo sucedido y resaltar la importancia de la resolución de la justicia local a raíz de interpretaciones divergentes sobre el resolutorio.

En forma contraria a lo que se dió a conocer en diferentes medios regionales, la sentencia que adopto la justicia zapalina no es una “probation” o suspensión del juicio a prueba con tareas comunitarias; mas bien debe aclararse que el procedimiento que establece la Ley 2786 es un mecanismo donde la Justicia Civil asume la jurisdicción para verificar la existencia o no de un caso de violencia hacia las mujeres en sus distintas formas, pudiendo adoptar medidas cautelares u obligar la concurrencia de los denunciados a talleres de reflexión o capacitación entre otras medidas.

Esto es lo que aconteció en esta causa, donde además, en forma contrario a lo sostenido por funcionarios y el propio denunciado, vale destacar que SI QUEDO DEMOSTRADO EL HECHO DE ACOSO SEXUAL.

Como antecedente vale referir que los medios locales se hicieron eco de esta situación y advirtieron la gravedad del asunto dándole visibilidad a una de tantas situaciones donde funcionarios públicos, en ejercicio del poder que les concede su cargo, incurren en hechos de violencia machista contra mujeres que en muchos casos son dependientes o se encuentran bajo la responsabilidad de los acosadores.

Nuestro bloque asumió con compromiso la tarea de fortalecer una respuesta desde las instituciones publicas frente al flagelo de la violencia machista en el ámbito de la administración publica, cuestión que hicimos materia mediante un pedido de informes al Intendente de Caviahue sobre las medidas adoptadas por su gestión frente a semejante denuncia.

En este contexto, es importante destacar la RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA de la Justicia de Zapala en la causa “ISMAEL ANAHI C/ ARIAS ADRIAN ALANIZ S/VIOLENCIA DE GENERO LEY 2786” (Expte.: 38792/2018), que merece ser conocida por la opinión publica y especialmente por la ciudadanía y los colectivos que trabajan y luchan a diario para erradicar de nuestra vida social estas violencias absolutamente injustificadas.

Compartimos con ustedes algunos pasajes de la sentencia en la cual se deja claramente establecida la obligación del Estado en sus distintas órbitas, de resguardar a las mujeres como un sujeto de tutela jurídica especial.

“es primordial no olvidar los deberes que el Estado Argentino ha asumido en virtud de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), por cuyo artículo 7 los Estados: “condenan todas las formas de violencia contra la mujer y se obligan a “adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y llevar a cabo lo siguiente: … b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer…” [Cfr. R.I. N° 13/2014, del Registro de la Oficina de trámite, e/a “M. S. N. E. C/ S. M. Y OTRO S/ SITUACION LEY 2786”, Expte. JVACI1 N° 5196/2014].”

Mientras que en otro párrafo, la sentenciante refiere concretamente que a su criterio existió un hecho de violencia bajo la modalidad de acoso sexual y así lo expuso:

“…a criterio de la suscripta se encuentra acreditado que la actora ha sufrido por parte del accionado el acoso sexual denunciado, presentando a raíz de ello un alto nivel de vulnerabilidad emocional que la afectan en diferentes áreas de su vida.”

En cuanto al denunciado, la jueza sostuvo que:

“…del informe psicosocial realizado al denunciado, se desprende su ausencia de empatía, reflexión e implicancia en el conflicto denunciado, intentando dar una imagen positiva de sí mismo, imagen esta que conforme testimonios de autos, es especial los de Blumentahal y Zanona –que dan cuentas de hechos vivenciados con Arias en forma directa-, no se compadecen con conductas del nombrado, previas y concomitantes al hecho de autos.-

Finalmente transcribo el resolutorio en su parte pertinente, para que todos podamos dimensionar la importancia de este fallo, que a contrario de lo que se ha sostenido, no solo verificó la existencia del acoso sexual denunciado, sino que ratifica la obligación indelegable del Estado para garantizar el acceso a la Justicia y remediar en forma integral los padecimientos de cientos de mujeres que sufren violencia en el ámbito laboral, y especialmente en el ámbito de la administración publica.

“Por ello; RESUELVO: I) Atento constancias de autos y el resultado de la prueba producida por las partes, habiéndose acreditado hechos de violencia en el marco de las disposiciones legales establecidas en la ley 2786, ratificase las medidas cautelares ordenadas por auto de fecha 14 de febrero de 2018 e impóngase como accesoria la obligación del denunciado A. A. A. y por término de seis (6) meses, de asistir a programas de reflexión y psicosocial tendiente a modificar la conducta denunciada; todo bajo apercibimiento de modificar, ampliar y/u ordenar otras medidas y de disponer, en caso de incumplimiento, las sanciones previstas en la ley (arts.19, 20 y 23 de la Ley 2786). II) Durante el plazo señalado, dispónese el control de eficacia de las medidas dispuestas a través de la Oficina de Violencia y equipo interdisciplinario dependiente de la misma, a cuyo fin notifíquesela por medios electrónicos.- III) Firme la presente y a los fines que pudieren corresponder, notifíquese a la Municipalidad de Caviahue-Copahue. IV) Imponer las costas al denunciado. V) Protocolícese y Notifíquese.”

Por Mariano Mansilla. Diputado, Bloque Frente Neuquino.