Condena por “Homicidio cometido en exceso de legítima defensa”. El hecho ocurrió en El Bolsón

El Juez Miguel Angel Gaimaro Pozzi hizo lugar a un acuerdo pleno arribado por fiscalía y defensa de Juicio Abreviado y condenó a Jesús Manuel Bordón, argentino, mayor de edad, domiciliado en la localidad de El Bolsón a la pena de un año y seis meses de prisiòn en suspenso, con imposición de pautas de conducta, al considerarlo autor del delito de “Homicidio cometido en exceso de legítima defensa”.

Cabe señalar que la audiencia, oral y pública, estaba prevista para realizar el Control de Acusación. En el transcurso de la misma y luego de escuchar a las partes se reformuló la calificación del hecho imputado y luego de la deliberación las partes presentaron al juez un acuerdo pleno. Cabe señalar que el hecho que imputara el Fiscal Francisco Arrien ocurrió en fecha 18 de Marzo de 2017 entre las 17,30 y 18,00 horas, en un predio ubicado en la toma “23 de Setiembre” en cercanías del barrio “Esperanza” de la localidad de El Bolsón. En esa oportunidad y luego de una serie de situaciones de violencia provocadas por quien resultara víctima, el imputado Bordón procedió a golpear con un tirante de madera a José Daniel Vega Iglesias , provocando en su persona lesiones que ocasionaron su posterior fallecimiento.

Este hecho fue caratulado, en principio, como “Homicidio Simple” ,no obstante, luego de incorporar prueba, entre ellos testimonios de relevancia, -vecinos que vieron como ocurrieron los hechos- , se modificó la calificación y se encuadra el accionar de Bordón como “Homicidio cometido en exceso de legitima defensa”. Esta instancia fue planteada por el defensor particular del imputado Víctor Hugo Massimino, quien postuló el sobreseimiento de su representado. Detalló que el hombre que resultara víctima desplegó una serie de hechos de violencia que tuvieron su punto culminante cuando intentó golpear a una mujer que estaba en el domicilio del hombre imputado con un bebé. Allí es que Bordón y en defensa de la mujer, que era su hermana, toma el tirante y la defiende .”… la defensa con el listón de madera fue una reacción lógica, no existió medio irracional , se debió a la situación vivida…” Señaló el defensor. Al tiempo que detalló y sobre la necesidad del medio empleado, que Bordón no pudo recurrir a otro menos lesivo. Tenia ese único medio de defender a su hermana. Era la tercera vez que lo iba a buscar a su casa. No hay exceso. Fue legitima defensa…” dijo Massimino.

En tanto el fiscal Arrien, señaló que efectivamente al profundizar la investigación se pudo verificar que hubieron varios ataques de Iglesias en relación a Bordón hoy imputado, y un tercer y ultimo episodio, es cuando Iglesias va al lugar donde vive el imputado con su familia, rompe un cerco, insulta y amenaza con el tablón a la hermana del imputado quien estaba con su bebe. No obstante se opuso al sobreseimiento toda vez que el mismo no puede ser instado en esta etapa del proceso.

Luego de un cuarto intermedio, las partes arribaron a un acuerdo pleno, el que fue presentado al Juez de Juicio quien homologó el mismo, con la imposición de pautas de conducta . Las partes renunciaron a los plazos procesales para dar lugar a la inmediata intervención del Juzgado de Ejecución Penal.