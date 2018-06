La judicialización de la política estará en debate en la Universidad del Comahue

La abogada Graciana Peñafort encabezará una charla sobre ‘Judicialización de la política y Derechos Humanos, que se desarrollará este jueves, a partir de las 18.30 horas, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue. Completarán el panel Lucas Arrimada, profesor e investigador de Derecho Penal y Derechos Humanos, y Marcelo Medrano, abogado de organismos de Derechos Humanos.

La doctora Graciana Peñafort es abogada especializada en Derecho Constitucional y Derecho de las Comunicaciones, trabajó en el AFSCA junto a Gabriel Mariotto en la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en agosto de 2009. Es abogada, en distintas causas, de los ex funcionarios Guillermo Moreno y Héctor Timerman y de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Hoy hay un discurso hegemónico. Hay muchas bocas de expendio pero el discurso es uno, instalan una verdad y avanzan en esa verdad y no les importan las consecuencias”, afirmó Peñafort en una entrevista reciente.

“El contexto local y global de judicialización de la política y de las leyes es un fenómeno que llegó para quedarse en política argentina. Corrupción, implementación de leyes, políticas públicas, enfrentamiento político entre poderes políticos, servicios de inteligencia, económicos y tradicionales se dan en el lenguaje judicial y generan alto impacto mediático. La charla explicará la dinámica entre medios y jueces en el contexto de judicialización de la política”, se anuncia en la convocatoria.

Está organizada por el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN), la Municipalidad de Zapala y la secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue.