El alerta amarilla “no necesariamente va a desembocar en una erupción”

“Desde el punto de vista técnico, una alerta amarilla es solamente un cambio que se registro en el volcán y no hay ninguna implicancia de erupciones probables. No necesariamente esto va a desembocar en una erupción pero tampoco se puede descartar” aclaró.

El geólogo sostuvo que “vivimos en una zona donde hay unos 60 volcanes activos y alguno puede hacer erupción en algún momento”. Sin embargo, “un alerta amarilla todavía no me dice que la erupción va a ocurrir y mucho menos me dice cuándo”.

“No hay que salir corriendo a hacer nada pero hay que estar informados y más o menos tener claro cuales son las cosas a tener en cuenta para estar preparados” dijo.

Fuente: Bariloche 2000