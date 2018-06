Recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono

Las principales causas de las intoxicaciones por monóxido de carbono (CO) son el uso de artefactos de gas defectuosos o mal instalados, las fuentes de calefacción en ambientes que no están bien ventilados, la exposición a gases de motor en ambientes cerrados y la inhalación de humo en el transcurso de incendios.

El CO es un gas tóxico menos denso que el aire y que se dispersa con facilidad. A su alta toxicidad se suma la peligrosidad de pasar desapercibido por ser inodoro, incoloro y no irritar las mucosas. Por ese motivo, la medida más efectiva para evitar accidentes es la buena ventilación de los ambientes.

Además, se recomienda instalar estufas de tiro balanceado; evitar las infrarrojas, catalíticas y braseros y en caso de usarlas apagarlas siempre antes de irse a dormir; no arrojar al fuego plásticos, goma o metales; no instalar termotanques en el baño; controlar anualmente los artefactos con un gasista matriculado; no encender motores a combustión en lugares cerrados; y no calentar el hogar con el horno o las hornallas.

Es importante tener en cuenta los síntomas que se presentan cuando se produce una intoxicación con monóxido de carbono. Estos pueden ser: dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, zumbido en los oídos, dificultad para concentrarse, náuseas, problemas para respirar, convulsiones, debilidad, dolor muscular y desmayos.

Ante una eventualidad de este tipo se debe pedir ayuda de inmediato, retirar urgente a la persona a un lugar ventilado y abrir puertas y ventanas. En todos los casos hay que concurrir al centro asistencial más cercano, ya que el tratamiento adecuado evita complicaciones y secuelas que pueden aparecer varias semanas o meses después. El número para emergencias médicas es el 107, mientras que el de Bomberos es el 100 y el de la Policía el 101.

Algunos datos

Según el departamento de Análisis Epidemiológico, durante el 2017 hubo 238 casos de intoxicación por CO notificados en toda la provincia (250 casos en 2016 y 175 en 2015). En lo que va del 2018 se notificaron 67 casos.