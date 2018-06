Neuquén fue nominada para las siete maravillas argentinas

Mediante la campaña de New 7 Wonders los argentinos pueden elegir a las siete maravillas naturales del país, que permitirá a través de una votación online seleccionar a los 7 símbolos de la naturaleza más representativos.

La campaña de postulaciones se inició en abril pasado, y dejó como saldo a más de 400 nominaciones de lugares del país, de cuyo total Neuquén cuenta con un 12% de ellas, por encima de Salta con un 10% y Jujuy con un 8%, luego le siguen Chubut, Córdoba y Santa Cruz con un 7%.

Desde el 8 de junio hasta el 21 de agosto de este año está habilitada la primera etapa de votación, que se realizará exclusivamente en el sitio www.7MAR.com.ar, en el cual cada persona puede votar por siete lugares, uno por categoría.

El objetivo de esta acción es inspirar y concientizar sobre la conservación de las bellezas originarias de todo el país a través de la selección de siete espacios naturales.

La elección de las maravillas naturales cuenta con instancias de votación. Desde el pasado 8 de junio hasta el 21 de agosto se definirán los 77 prefinalistas a elección del público a través del sitio de internet; luego, un panel de expertos en turismo, periodismo, fotografía y arte de maravillas naturales argentinas elegirán a 28 finalistas. En septiembre se iniciará la segunda votación, la cual se extenderá hasta abril de 2019.

La campaña mundial New 7 Wonders of Nature (Las Nuevas 7 Maravillas Naturales del Mundo), que tuvo lugar en 2011, es el antecedente global de lo que ahora tendrá lugar en el país. En aquel entonces, las Cataratas del Iguazú en Misiones, resultaron una de las 7 maravillas seleccionadas. Por esta razón no participa de esta campaña.