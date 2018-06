Chevron comenzará en octubre desarrollo no convencional en El Trapial

Lo anunció el gobernador Omar Gutiérrez, tras recibir en Casa de Gobierno al presidente de Chevron para África y América Latina, Clay Neff, junto a directivos de la compañía.

Tras la reunión que el gobernador Omar Gutiérrez mantuvo esta mañana en su despacho con el presidente de Chevron para África y América Latina, Exploración y Producción, Clay Neff y ejecutivos de la empresa, el mandatario anunció que en octubre la petrolera multinacional comenzará el desarrollo no convencional en El Trapial.

“A partir del 1º de octubre Chevron pone primera en la concesión hidrocarburífera de El Trapial, donde empieza a desarrollar el primer pozo de petróleo no convencional en Rincón de los Sauces. Así que Chevron que hasta aquí tiene el desarrollo de gas no convencional en Loma Campana, en forma conjunta con YPF, ahora también empieza a desarrollar el petróleo no convencional en una zona en la cual ha habido disminución de inversión, de producción y de trabajo. Empezamos a reactivar la zona de Rincón de los Sauces con el petróleo no convencional de la mano de Chevron”, precisó.