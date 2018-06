La Región Sur bajo una ola de frío polar

Con una temperatura mínima de 15 grados bajo cero, la de ayer fue la segunda jornada gélida consecutiva que se registra en la Región Sur rionegrina. Aunque la intensidad del frío no fue como la que se registró el martes, día en que Clemente Onelli tuvo una mínima de -24.

Ayer a mínima se volvió a registrar en este paraje, ubicado a unos 50 kilómetros al oeste de Jacobacci y a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. “Hoy no hizo tanto frio… tuvimos una temperatura de 15 grados bajo cero…. Pero el lunes a la 1 de la madrugada el termómetro marcó -24. Está todo congelado. No hay agua en muchas viviendas y eso nos tiene preocupados porque no sabemos cuándo va a aflojar el frío” señaló el comisionado de fomento de Clemente Onelli, Luis Castillo.