[Video] #AbortoLegal Media sanción en Diputados

La diputada Estela Mercedes Regidor Belledone esgrimió este miércoles uno de los argumentos más insólitos para rechazar la despenalización del aborto y fue objeto de burlas por parte de varios de sus colegas en la Cámara de Diputados.

“¿Lleva la mujer en su vientre un pomelo?” se preguntó la diputada de la Unión Cívica Radical – Cambiemos en el inicio de su argumentación y siguió: “Yo soy protectora de animales y muchos de ustedes tendrán mascotas en sus casas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada?, no la llevamos al veterinario a abortar, inmediatamente salimos a buscar a quien regalar los perritos”.

Tras la argumentación de Fernando Iglesias sobre la legalización del aborto, gran parte de la bancada kirchnerista terminó aplaudiendo diputado nacional ultra anti K. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, bromeó sobre la situación y afirmó: “Es un hecho único, no va a volver a ocurrir”.

Máximo Kirchner: “Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, dijo parafraseando a su padre, el ex presidente Néstor Kirchner.