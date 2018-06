[Galería] Nevado amanecer en Bariloche

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte comunica que las líneas del Transporte Urbano de Pasajeros funcionan con normalidad; asimismo desde la mencionada dependencia se ha notado un excesivo número de vehículos circulando por la vía pública en las condiciones meteorológicas imperantes. Recomiendan no hacerlo.

Esto ha provocado algunos incidentes viales en los que se vieron involucrados, lamentablemente, vehículos pertenecientes al TUP.

Se insiste en la peligrosidad de transitar en estas condiciones, por lo que se recomienda no hacerlo de no ser de estricta necesidad. Utilizar el Transporte Urbano de Pasajeros el cual, se repite, funciona con normalidad.

Además, la Subsecretaría de Protección Civil recuerda que, ante cualquier emergencia o pedido de asistencia, los vecinos pueden comunicarse gratuitamente a la línea 103 durante las 24 hs.

Recomendaciones de circulación y seguridad vial:

– No circular con vehículos de no ser estrictamente necesario. En caso de no saber manejar en condiciones de hielo y nieve, usar preferiblemente el Transporte Urbano de Pasajeros.

– Si se va a circular, tratar de hacerlo por las vías prioritarias de despeje.

– Todos los pasajeros deben utilizar el cinturón de seguridad

– Circular con cubiertas para nieve/hielo, portar cadenas y colocarlas si el vehículo no trepa y/o tracciona

– Portar pala en los vehículos particulares. Los bolsones de arena y sal distribuidos en las rutas principales de la ciudad pueden ser utilizados por los vecinos.

– Llevar siempre las luces encendidas. Las luces no son sólo para iluminar el camino propio, sino para ser visto a tiempo por otros vehículos

– Circular a baja velocidad

– Duplicar la distancia de frenado a 10 segundos entre vehículo y vehículo.

– Evitar las calles con mucha pendiente si no se tiene la experiencia y equipamiento necesario.

– Evitar movimientos bruscos, como volantazos, aceleradas y frenadas repentinas.

– Si eventualmente debe detenerse por desperfectos o accidente, señalice bien la zona, evite accidentes mayores. No obstaculice las vías deteniendo su vehículo sobre el asfalto

– En caso de emergencias o dudas, comunicarse a la línea gratuita 103 de Protección Civil

– Esté atento a las señales de Policía y personal de seguridad

– Consulte periódicamente los medios de comunicación para mantenerse informado del estado de calles y rutas