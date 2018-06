IPROSS: El cobro de plus está prohibido y penalizado

La obra social de los y las trabajadoras rionegrinas informa que no avala el cobro de plus o adicional a sus afiliados y, frente a numerosas versiones existentes sobre un supuesto acuerdo con el Colegio Médico Zona Atlántica y la Cámara de Prestadores de Salud CAPRESA, desmiente la situación y ratifica no respaldar dicha irregularidad.

Los cobros adicionales efectuados por los prestadores dan cuenta de un incumplimiento contractual con la Obra Social. Los convenios que mantiene el IPROSS con los prestadores, tanto dentro como fuera de la Provincia, especifican que dicha modalidad está prohibida y penalizada.

Pese a ello y frente a varios reclamos recibidos, la Obra Social Provincial advierte a sus afiliados que exijan la factura o comprobante fiscal y realicen la denuncia en la delegación o a través de la página web, para que el IPROSS pueda tomar las medidas pertinentes.