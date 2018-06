7 de junio: Otro día del periodista que no podemos festejar

No podemos festejar porque las empresas se niegan a reconocer la cláusula de revisión de la paritaria del año pasado y el desfasaje entre la inflación y nuestro salario y todavía no pudimos comenzar a discutir los salarios de este año y consecuentemente seguimos cobrando el mismo sueldo desde septiembre del año pasado, a pesar del público y notorio proceso inflacionario y la devaluación de nuestra moneda. También se niegan a discutir la aplicación de un plus salarial por zona patagónica.

No podemos festejar porque en lo que va del año, ochenta compañeros y compañeras de la agencia DyN quedaron en la calle. Otros cuarenta en Radio Del Plata. Cincuenta y cuatro más en El Diario de Paraná. Más de un centenar en el diario Hoy y Radio Red 92 de La Plata, a lo que sumamos los cesanteados en Télam y Radio Nacional, o los más de cincuenta que llevan más de tres meses sin cobrar su sueldo en El Patagónico de Comodoro Rivadavia. Y la lista tristemente no termina ahí. No olvidamos a los diarios de Esquel, de Viedma, General Roca y de otros puntos del país que siguen dejando a los trabajadores en la miseria ofreciendo jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y otras formas de despidos encubiertos, para seguir asegurando sus márgenes de ganancia, basada fundamentalmente en la pauta estatal, de todos los niveles.

Así, con contrataciones precarias, sometidos al fraude del monotributo, con los despidos como amenaza permanente, y sumergidos en un contexto de devastadora política económica para los trabajadores, tenemos muy poco que festejar.

Un día como el de hoy y seguramente los sucesivos, recibiremos múltiples salutaciones e invitaciones a desayunos, cenas, agasajos y reconocimientos, porque abundan los que quieren quedar bien con los periodistas y trabajadores de prensa en general y sacarse las fotografías de tan agradables momentos.

A los trabajadores de prensa en general y a los periodistas en particular, nos encantaría tener un feliz día. Sería realmente un hermoso día si tuviéramos dignas condiciones de trabajo, justos salarios y seguridad en nuestros puestos de trabajo.

Ese día que dejemos de ser la variable de ajuste de las empresas periodísticas. Ese día en que nos paguen en término los salarios, sin atajos ni cuotas. El día que nuestros aportes previsionales vayan a donde tienen que ir y no a los bolsillos de los sotretas que nos emplean. El día que las autoridades dejen de jugar a los amiguitos y cumplan sus obligaciones, dejaremos de lado la tristeza y la amargura, para levantar la copa y brindar con los colegas gritando al unísono feliz día.

Ilustra este comunicado imágenes de la tercera marcha nacional de trabajadores de prensa, desarrollada ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que participó un representante de los trabajadores de Bariloche.

Firma: Comisión Directiva | Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina