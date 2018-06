La Legislatura Neuquina se pronunció a favor del #abortolegal

Lo hizo hoy en la 10° sesión ordinaria del XLVII periodo legislativo que comenzó a las 10:40 con la participación de 29 diputados y diputadas y fue presidida en forma alternada por el vicepresidente 1º, Pablo Bongiovani y el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Mario Pilatti; por encontrarse el presidente de la Legislatura, Rolando Figueroa, a cargo del Ejecutivo.

Como miembro informante del despacho aprobado, Santiago Nogueira (Libres del Sur) explicó que el debate sobre este tema ya tiene fecha en el Congreso para el 13 de junio, y dijo que en este contexto no alcanza con valorar el debate, “Tenemos la obligación de sentar posición”. Dijo que el aborto en Argentina es una realidad y debe ser abordado como una problemática de salud pública que existe en nuestra sociedad, “reconocer el problema para ir en la búsqueda de las soluciones”. “La solución pasa claramente por legalizar el aborto y establecerlo como un derecho”, agregó, y recordó que mejorar la educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos son temas incluidos en este proyecto.

Desde el interbloque Cambiemos, Oscar Smoljan (UCR) informó que se dio libertad de acción a los diputados y dijo que el aborto “es un tema de salud y de autodeterminación de las mujeres” y que recordó que la postura del Ministerio de Salud de la Nación consideran que la penalización, “lejos de disminuir la práctica, impide el acceso a procedimientos seguros, poniendo en riesgo la vida y salud de las mujeres”. Consideró que el Estado debe estar presente para que deje de ser una práctica clandestina. Por su parte, Raúl Godoy apoyó la necesidad no solo del debate, sino de un posicionamiento claro y concreto sobre la despenalización de la interrupción del embarazo. “Esto se instala porque las mujeres se impusieron por el derecho al aborto con el ‘Ni Una Menos’, cansadas de que el Estado machista le imparta lo que deben hacer con sus cuerpos”, exclamó y dijo que la discusión es entre clandestinidad o el derecho que tienen las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito.

Eduardo Fuentes (FN) dijo que se trata de un debate que lleva siglos y que determinadas condiciones de abortos son legales en nuestra legislación. “Lo que se busca es disminuir el número de víctimas de mujeres que no pueden acceder a un aborto pagado”, indicó y dijo que “no se puede debatir sobre el derecho del embrión. La diferencia la estableció el código penal hace cien años y asignó el derecho al aborto en casos de violación. El debate ahora es ampliar ese derecho”. Mientras, Ayelén Gutiérrez (FpV) recordó que se trata de una lucha de hace muchos años de los movimientos de mujeres por “la emancipación de los cuerpos de las mujeres. Que no nos impongan una visión moral o personal como una razón de Estado”.

Como miembro informante del despacho alternativo, Maximiliano Caparroz (MPN) dijo que se trataba de un debate difícil y prioritario, donde hay dos posturas difíciles de matizar entre sí y diferentes posturas jurídicas y medicinales. “No debe haber lineamientos políticos dado que hablamos de la vida, de la madre y del niño también”, dijo. No obstante consideró que el Estado debe estar presente dado que es un problema de salud pública, y pensarlo de manera integral. También consideró que el debate no debe terminar acá y que si se aprueba la ley nacional “deberemos adoptar una ley local que resguarde tanto a la madre como al niño por nacer, para que no hayan muerte ni de un lado ni del otro”. Su par de bloque, Gloria Sifuentes, se negó a aceptar la legalización del aborto y dijo que se trata de una “condena de muerte a los niños por nacer”. “Aquí también ha habido marchas por la vida, y pareciera que esos ciudadanos no existieran”, agregó. Claudio Domínguez se pronunció a favor del despacho por el debate, aunque dijo estar “a favor del aborto. Lo que yo no quiero es cualquier ley, quiero una ley integradora para todos”.

Desde Cambiemos, Carolina Rambeaud (PRO) destacó la valentía del presidente Mauricio Macri por habilitar del debate. “Me parece bien pronunciarse a favor del debate, pero no me parece que sea competencia de esta Legislatura pronunciarse a favor de tal o cual proyecto”, agregó y consideró más prudente votar el primer despacho. De manera similar se pronunció su par de bloque, Damián Canuto, respecto a la apertura del debate desde Nación, sin embargo se pronunció sobre el despacho que aprueba la interrupción legal, segura y gratuita del embarazo; aunque manifestó sus reparos sobre el proyecto.

En la misma línea, la Cámara aprobó la declaración N° 2.359 por el cual se estableció de interés del Poder Legislativo al IV Marcha “Ni Una Menos”, realizada el pasado 4 de junio.