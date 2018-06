El torneo “Tablero sur, ajedrez sobre rieles” quedó para un jugador con raíces jacobacinas

Compartir Nota

Héctor Fiori, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, se quedó con el torneo “Tablero sur, ajedrez sobre rieles” que entre ayer y hoy se disputó en el Tren Patagónico y en la localidad de San Carlos de Bariloche, organizado por la Legislatura de Río Negro y el Círculo de Ajedrez de Viedma.

Fiori, de 36 años, acumuló nueve triunfos y logró tablas con el Maestro Internacional Jorge Rosito y con el Maestro Fide Mariano Loiterstein.

El ganador del torneo es el secretario general de la Federación Argentina de Ajedrez que además ostenta el orgullo de tener raíces en Río Negro, dado que su abuela materna nació en la localidad de Ingeniero Jacobacci.

La competencia, que fue fiscalizada por el árbitro y organizador internacional Marcelo Hermida, otorgó puntos para el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez.

El certamen fue concebido con la idea de promover la práctica del ajedrez en la provincia y mostrar a través de un escenario novedosos, el potencial turístico de la región Sur.

Al terminar la jornada, el ganador explicó que “jugar en un tren no es algo a lo que estamos acostumbrados, fue un paseo único, y más allá del resultado me llevo un recuerdo genial y me encantaría volver lo más pronto posible”.

Además, explicó la que idea tiene mucho potencial. “Para el ajedrez argentino esto es algo único, porque es mucho más que una competencia. El paseo en el tren tiene muchas posibilidades de crecimiento, porque tanto jugadores como turistas no pueden perderse esta experiencia”, se entusiasmó.

En la fría madrugada del sábado, Fiori tuvo la oportunidad de conocer Jacobacci. “Fue un momento único, lo disfruté muchísimo, porque allí nació mi abuela”, comentó.

El torneo además contó con el auspicio del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y el Concejo Deliberante de Bariloche.