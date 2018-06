Esta es la programación del Espacio Incaa Bariloche

Compartir Nota

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad comunica la programación correspondiente al mes de junio del Espacio INCAA en la Escuela Municipal de Arte La Llave:

MI MUNDIAL

Tito es un niño de 13 años y superdotado en el fútbol que atrae a un ambicioso representante que le ofrece un contrato que lo sacará a él y a su familia de la pobreza. Sus padres, temiendo dejar pasar la oportunidad, parten con él para vivir en la capital. Poco a poco Tito deja de ver el fútbol como un juego, y abandona los estudios para enfrentase a las responsabilidades del mundo adulto.

RESPIRAR

Julia descubre que está embarazada de su ex marido, pero él no lo sabe. Tiene 30 años y deberá decidir qué hacer con el bebé en camino. A la noche, no le resulta fácil dormir, y cuando lo hace tiene sueños angustiantes. Sueña que se ahoga, que se hunde cada vez más profundo y no puede salir del agua.

ATERRADOS

Gente que desaparece sin dejar rastros, muertos que vuelven de sus tumbas, voces que se escuchan en los drenajes de agua, entes invisibles que asesinan personas, movimientos magnéticos que no tienen explicación.

LOS HERMANOS KARAOKE

Una pareja de cantantes de covers se pierde en el bosque donde conocen a un misterioso empresario chamánico con extraños conocimientos de marketíng y espiritualidad, quien les propone dar un drástico cambio de rumbo en su carrera artística.

NATACHA

La infancia es un planeta suspendido en el tiempo. Los mini habitantes se comunican entre sí en su idioma predilecto, intentando construir un mundo de códigos jeroglíficos tan complejos que un adulto jamás podría descifrarlos. Basada en los libros de Luis Pescetti, Natacha visita ese planeta donde el absurdo es el oxígeno que mantiene con vida la imaginación de los niños. Nati y Paty son dos grandes amigas que comparten novios, secretos y el emprendimiento de escribir cartas de amor a cuatro manos para alivianarle la tarea al Cupido de los más bajitos. Mientras se preguntan de dónde vienen los pensamientos, planean una desafiante misión: demostrar que los perros ven en colores, para obtener la mejor calificación en la feria de ciencias y tecnología de la escuela. Con una mirada tierna, los directores reflejan, como afirmaba Truffaut, que cuando hablamos de chicos no existen dramas pequeños.

SINFONÍA PARA ANA

Ana e Isa son amigas inseparables y van al tradicional Colegio Nacional de Buenos Aires, en los tiempos previos al Golpe de Estado de 1976. Ambas crecieron con la idea de que hay dos cosas esenciales en la vida: vivir el amor verdadero y cambiar el mundo. Cuando llega el momento de amar para Ana, las cosas no resultan ser tan claras.

VIAJE HACIA LOS PUEBLOS FUMIGADOS

Documental que refleja la problemática de la fumigación y la contaminación por agrotóxicos en la República Argentina Un viaje de investigación del autor por siete provincias argentinas sobre las secuelas sociales y ambientales que dejó el modelo transgénico con agrotóxicos. Argentina fue considerada uno de los graneros del mundo y producía en suelos y pasturas naturales. Hoy, para lograr mayor volumen exportador, produce granos, carnes y alimentos con agro tóxicos y sustancias químicas. La mayor rentabilidad del agro se esta haciendo a costa de la deforestación, el monocultivo, la destrucción del suelo, inundaciones y éxodos rurales. La contaminación que produce el glifosato y las fumigaciones multiplica los casos de cáncer y malformaciones.

YO SANDRO

Guiada por la voz del mismísimo Roberto Sánchez, la cámara de Mato reconstruye los recuerdos de la niñez, familia y amigos de “el pibe de barrio” fanático de Elvis que devino ídolo de todo un país. El cruce milagroso entre una historia de vida y una realidad que desborda todo cauce imaginable. Documental sobre el célebre cantante y actor argentino Sandro.

Les recordamos que las funciones serán todo los Jueves a las 10:00, 14:00, 17:00, 19:00 y 21:00 horas y la programación la pueden consultar en la pagina de Facebook del espacio INCAA La Llave.

Entradas:

General $30

Jubilados y Estudiantes $15

Gupos $10