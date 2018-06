Proponen crear un nuevo juzgado de faltas

Compartir Nota

Su creación permitirá que los vecinos accedan a un servicio más rápido, eficaz y eficiente. La ciudad se mantiene con el mismo número de juzgados desde hace treinta años.

La concejal del Movimiento Popular Neuquino, Vanina Merlo, impulsó un proyecto para la creación de un 3º Juzgado Municipal de faltas, que permitirá agilizar los procesos de respuestas para todos los vecinos y vecinas de la ciudad. La iniciativa comenzó a ser tratada hoy en la comisión de Legislación General, y ya obtuvo las firmas para ser votado en el recinto.

“La necesidad de la creación de un 3º Juzgado surge no sólo de la visita de los Jueces de Faltas al Concejo Deliberante, sino también del atraso en las devoluciones los distintos informes que se tramitan en estas instituciones, que claramente, pone en evidencia todo un cúmulo de causas, producto del trabajo diario que realizan estos Juzgados”, explicó Merlo, y agregó que “este planteo, es producto del trabajo con los Jueces de Faltas”.

Y agregó que “ya hacen 30 años que no se crea un nuevo Juzgado, y ya pasaron 40 años de la creación del primero. La población, durante ese periodo de tiempo, se ha triplicado, lo que genera un impacto sumamente importante en el cúmulo de trabajo en ambos Juzgados de Faltas”.

Merlo además destacó la importancia de la creación de un 3º Juzgado, al explicar que “el objetivo de su creación no solo es generar mejores condiciones de trabajo para los empleados que integran estos juzgados, sino que, además, se brinde un servicio más eficiente y respetuoso de los plazos que corresponden. Esto deberá permitir que las causas que llegan a los Juzgados, puedan resolverse en los tiempos que legalmente corresponden y se le pueda dar solución rápida a los reclamos de los vecinos y vecinas”.

Por último, la concejal se refirió al efecto que tendría en la ciudad su creación: “Creemos que el impacto que producirá la creación de un nuevo Juzgado de Faltas es histórico y hoy tenemos una gran oportunidad, teniendo en cuenta que si se logra su creación este año, se le daría tiempo al Poder Ejecutivo para incorporarlo al presupuesto del 2019 y viabilizar así, su construcción”.

El proyecto toma como puntapié inicial la saturación en las respuestas a las infracciones que son tramitadas en ambos Juzgados que tiene la ciudad, por lo que esto ocasiona un rendimiento bajo en las resoluciones que se les brindan a los vecinos. Como consecuencia, y haciendo caso al gran crecimiento poblacional que experimenta la ciudad capital, es que se necesita la creación de este 3º Juzgado que mejorará notablemente la inmediatez del servicio que se presta.

En la actualidad, el municipio de Neuquén, ha suscripto con la Agencia Nacional de Seguridad vial, un convenio a través del cual se implementa el sistema nacional de administración de infracciones SINAI, la licencia de conducir, el sistema nacional de infracciones de tránsito y el sistema de cámaras SICAM. Estos trámites, junto a las faltas de tránsito, comercio y bromatología, originan una gran cantidad de actas de infracción que se realizan semanalmente, y que necesitan de una atención ágil y concreta.

La implementación de un nuevo juzgado en la ciudad, viene a respaldar su procedimiento administrativo y resolver las contravenciones en materias que son claves para la vida de los vecinos, tales como bromatología, tránsito, comercio, limpieza, obras y sanidad urbana; por lo que se debe respaldar el derecho de defensa y una respuesta a las infracciones en tiempo y forma.