Petroleros lanzaron un paro por despidos en Catriel

Son más de 50 los trabajadores que recibieron los telegramas y según explicó Pereyra “la empresa Vista dice que está haciendo una reestructuración y se hicieron cargo del personal, pero para despedirlo”.

“No van a encontrar al sindicato de rodillas ante los despidos. No podemos permitir que vengan estas corporaciones arrasando con todo y sin tener una mirada social de todo esto. ¿Qué va a pasar con Catriel con 500 familias menos, si YPF despide a 300 y estas empresas llegan a los 200 despidos?”, afirmó Pereyra, que pidió la participación de toda la ciudadanía en el reclamo: “Esto es de interés de todos, del intendente, de la población, de la organización sindical en donde todos debemos estar unidos defendiendo lo nuestro, que es el trabajo”.

“Nosotros no somos conflictivos, pero tenemos la responsabilidad de defender los intereses de la gente. Espero que otros sectores también lo hagan y que se puedan expresar. No estamos hablando de que hagan una pueblada, sino que rechacen esto y que se vea que el gremio no está solo y que ellos están también defendiendo lo que es del pueblo”, agregó el secretario general del sindicato petrolero.

Pereyra confirmó que habló con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, por los despidos. “Me atendió como siempre, con mucha amabilidad, y me dijo que tenemos todo su apoyo. Acá la provincia tiene que autorizar el proceso de entrega de yacimientos a estas empresas y vamos a pedirle a él que interrumpa cualquier tipo de autorización”, aseguró.