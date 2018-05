El Gobierno vetó la ley Antitarifazos

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció este jueves que el presidente Mauricio Macri ya vetó la ley que dispone limitar los aumentos de tarifas de servicios públicos, que había sido aprobada por el Senado.

“La ley ya está vetada, porque como hemos argumentado desde el principio, no respeta el mandato constitucional del parlamento, no es facultad del Congreso fijar tarifas. Va en contra del federalismo, y eso no lo podemos permitir”, dijo el funcionario en diálogo con la prensa, al hacer referencia a la ley que, esta madrugada, fue aprobada por 37 votos a favor y 30 en contra.