El gobierno y ATEN firmaron el acuerdo salarial

“En el ministerio Público Fiscal encontramos un tercero que ha logrado establecer una mediación sobre la mesa, un espacio de construcción conjunta a través de la mediadora, que hizo este trabajo durante el fin de semana junto con el fiscal Gerez. Cada uno de los puntos que se agendaron fueron debatidos conjuntamente”, expresó Storioni.

Precisó que se llegó a este acuerdo “respetando el esquema de política salarial ya establecido por la provincia –que es el incremento trimestral del IPC que ha sido aceptado por los sindicatos de la administración pública–, un incremento anualizado y, además, una propuesta de una suma complementaria de 4000 pesos por cargo a pagarse en dos veces junio y julio”.

Con respecto a los contenidos, explicó que “se recuperarán según un debate que se dé en el cuerpo colegiado (CPE). Esta semana nos estamos reuniendo en el marco del cuerpo colegiado que es la autoridad del sistema educativo”.

Afirmó que “el ciclo lectivo no se puede extender porque termina el 21 de diciembre. Mucha gente ha acercado propuestas, pero para tomar cualquier decisión hay que evaluarlas y en la provincia no hay uniformidad en todas las escuelas en relación a las medidas de fuerza. No puede uno decir que las más de 700 escuelas han tenido la misma adhesión a las medidas de fuerza o continuidad en las clases, porque ha sido dispar”.

Sobre los días descontados, detalló que “se han presentado casos muy puntuales en cuanto a la devolución de días que han estado mal descontados. Tiene un inicio esta situación que es la dificultad que se ha tenido en la información y en la obtención de la asistencia o no de los profesores y maestros. La verdad es que hay que mejorar, es un desafío que se plantea al Consejo de Educación, hay que mejorar la obtención de la información”.

Por su parte, el ministro Prezzoli valoró “el espacio que hemos encontrado, donde nuevamente los neuquinos y las neuquinas hemos demostrado que en el diálogo es donde se resuelven los conflictos y las controversias”. Consideró que “fue un conflicto complejo atravesado por distintas situaciones, pero eso está superado y eso es lo más importante”.

Por último, dijo que “se pudo construir una salida que tenía que ver con lo salarial, pero claramente desde el punto de vista legal y natural, es el CPE el espacio para abordar cualquiera de las temáticas vinculadas a la agenda educativa”.

Gerez, en tanto, resaltó el acuerdo alcanzado tras el trabajo conjunto desarrollado entre los representantes del Poder Ejecutivo, la dirigencia del gremio docente y el Ministerio Público Fiscal los días 25, 26 y 27 pasados.

El objetivo del Ministerio, dijo, fue “crear un espacio para que las partes construyan una propuesta que pusiera fin y superara el conflicto. Esto se concretó; se restableció la paz social y, principalmente, el derecho a la educación”. En ese sentido, el fiscal se manifestó satisfecho por el acuerdo rubricado hoy.