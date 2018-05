Precio del Pan: Preocupa la suba en los insumos

Según relató el comerciante en la radio camionera “Hace un año lo que venía de agua y gas casi no lo poníamos como costo y hoy sí. Hay cosas que han ido cambiando, hay que estar atentos a eso para que los números no se disparen. Uno cierra los ojos. Aguanta un poco más, pero ya las ventas han caído. Estamos resignando una parte importante de nuestros beneficios para no trasladarlo de manera tan terrible al público”.

Algunas cadenas de supermercados ya han incrementado el valor del pan, entre un 25 y 40 por ciento. Por otra parte también se ha incrementado el valor de las harinas, notándose restricción en la reposición de estos productos en las góndolas.