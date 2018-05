Vecinos de Jacobacci denuncian estafas

Laura Toro fue quien realizó la denuncia pública y detalló a al diario cómo fue estafada: “Yo le di un celular y dinero para que me lo arregle, me tuvo dos meses a las vueltas y le vendó mi celular roto a otra chica en 5000 pesos. Esta persona está hace rato acá. Luego empecé a escribir en las redes en los compraventas de la zona lo que me había pasado y resulta que gente de Plottier, en Neuquén había hecho lo mismo. Vendió terrenos, autos gemelos, etc”.

“Tiene tres documentos, aparece en facebook con otro nombre, a mí se me presentó como Fabián Luna, pero en las redes se llama Ángel Wonder. Yo realicé la denuncia pero son varios vecinos estafados, esa noche lo fueron a buscar y lo detuvieron, paso toda la noche preso pero lo soltaron a la mañana siguiente por falta de antecedentes”.

Por último otra de las estafadas fue Gariela Díaz, quien le alquiló un departamento por seis meses. “Para alquilar el departamento se presentó como Fabián Luna, y una tarde llegó un chico preguntando por Ángel, y después empezó a venir más gente y enojada porque decían que los había estafado con celulares, plasmas”.

“Yo confié y le alquilé el departamento hace 6 meses, y hace un mes y medio que no aparece por acá, no me entrega la llave, no me pagó entonces hice la exposición policial pero bueno no se pudo hacer demasiado”, culminó la damnificada.

Fuente: Línea Sur Noticias