Grave denuncia contra el intendente de Mainqué por desalojo de un puesto

La denuncia la presentó con Osvaldo Boccardi como testigo, joven que colabora con el cuidado de los animales cuando Zamora se ausenta del puesto. Cuando llegó los municipales todavía estaban en el lugar y tuvo oportunidad de fotografiarlos con su teléfono celular. “Cuando me levanto veo humo, yo vivo en el barrio Santa Lucía, a unos tres kilómetros, como sabía que el muchacho no estaba fui a ver y me encuentro a las máquinas y camionetas del municipio estaban destruyendo todo, tiraron la casa, los corrales de animales, los gallineros, prendieron fuego y se llevaron las cosas y los animales”, relató.

“Pregunté si tenían orden y un capataz del municipio me dijo que no, que la orden era del municipio, que tenían que arrasar con todo, eran unas ocho personas, tiraron todo, hasta fueron rompiendo la picada con la máquina, haciendo badenes cada 200 metros para que no se pueda entrar”, contó Boccardi.

En la denuncia penal, presentada en la Fiscalía N° 5, Zamora denuncia penalmente al señor Miguel Angel Petricio, domiciliado en la Calle 4 N° 565 de Mainqué, para que se investigue “si incurrió en los delitos de violación de domicilio, daño, robo e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El denunciante, domiciliado en el puesto 24 ‘La Aguada’, también de Mainqué, declaró que el 16 de mayo de 2018, cuando se encontraba en Roca haciendo trámites, lo llamó el señor Osvaldo Boccardi para informarle que habían ingresado 8 personas y que habían destruido su casa y los corrales. “Me dice que él entrevistó a la persona que los mandaba, que se identificó como Américo Carricul, una persona muy conocida como capataz del municipio de Mainqué, quien le informó que venían enviados por el Sr. Miguel Angel Petricio, que él les había ordenado destruir el puesto, llevarse todo, con el fin de hacerlo inhabitable, que le pedía disculpas, pero que si no lo hacía lo despedían”, dejó sentado en su denuncia Zamora.

El criancero aclaró que estaba llevando adelante lo trámites legales para regularizar su situación dominial. “Son tierras fiscales, yo estoy ahí hace cinco años, me presenté en Roca y me dijeron que mandara la solicitud a Viedma y fue lo que hice, estaba tranquilo esperando una respuesta”, explicó.

“No sabemos dónde están mis pertenencias y se robaron los animales, tenía 40 chicas, 50 gallinas ponedoras y cuatro chanchas madres, yo vivía de eso y me dejaron sin nada, está todo destruido, sin orden, no mandaron ningún citatorio”, señaló, respecto de su situación.

Zamora llegó a los tribunales de Roca acompañado de otros crianceros, que refirieron otras acciones autoritarias de Petricio, aunque en ningún caso de la gravedad del caso denunciado.