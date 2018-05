El INADI interviene en el escándalo de la AFA por el “manual para conquistar chicas” en Rusia

“Nosotros tenemos la posibilidad de reunirnos y modificar las cosas, no se hacen sanciones. Podemos ir a la Justicia pero no es el caso”, indicó el interventor del INADI. “Trabajamos para determinar qué fue lo que pasó. Nos sorprendió muchísimo, estamos a 30 días del Mundial, algo tan estigmatizante no es bueno”, agregó Presman.

Una de las páginas del cuadernillo realizado por la Comisión de Deportividad, Responsabilidad social y sustentabilidad de la AFA daba consejos sobre “qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa”. Una de las consignas indica, por ejemplo, que a las mujeres rusas les gustan los “hombres limpios, que huelen bien y están bien vestidos”. También que “a las chicas no les gusta que las vean como objetos”. Y agrega: “Como son hermosas, muchos solo quieren llevárselas a la cama. Tal vez ellas lo quieran, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas”.

Luego de una investigación interna, la AFA emitió un comunicado en el que habló de un “error involuntario”por el que se “incluyó un texto que jamás fue parte de la capacitación” y aclaró que “el personal administrativo procedió a retirarlo de manera inmediata”.

“Lamentamos que dicha equivocación haya opacado lo importante de la jornada”, indicó la AFA, que transmitió “sinceras disculpas a quienes se vieron afectados por la publicación”.