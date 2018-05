Denuncian que un hospital de Buenos Aires perdió el cuerpo de una bebé recién nacida

“Estaba en mi casa, tuve un sangrado y vinimos asustados al hospital. Me llevaron a hacer una ecografía y ahí me dijeron que el bebé no tenía latidos. Después, me hicieron tenerlo y hasta el día de hoy no lo vi más. No sé si está vivo o muerto”, relató Belén a TN.

La pareja de la mujer consultó con tres directivos del hospital sobre el cuerpo de la niña pero ninguno de ellos sabía nada. “Cuando le dieron el papel de defunción lo hicieron mal y lo tuve que corregir. Luego, fui a la cochería a reconocer el cuerpo y no estaba”, relató.

Al preguntar por la partera que había estado presente en el alumbramiento, le dijeron que la mujer que había ido a Uruguay. “La jefa del hospital me dijo en la cara que por no reclamar en 48 horas, el cuerpo fue desechado”, indicó la abuela de la beba.

Tras la desaparición, la familia radico la denuncia en la comisaría 1 de Moreno. De acuerdo a su abogado, Hugo Tríndade, la causa está caratulada como “averiguación de ilícito”.