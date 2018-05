Pesatti recibió a un grupo de alumnos de la escuela ESFA

“Los jóvenes son la esperanza, el cambio, me gusta estar con ellos, escucharlos, y disfruto mucho de su conversación”, expresó a los jóvenes durante la charla.

Hablaron sobre la Escuela Secundaria de Formación Agraria (ESFA) y sobre su apoyo al libro de historia de la comunidad rural que se publicó a través del área de Educación no formal. “Es una escuela que tiene una consideración muy importante para el resto de la comunidad”, señaló. Les contó sobre su importancia vinculada al Idevi.

Sobre el libro acerca de la historia de la comunidad rural, destacó: “Que haya una historia de la ruralidad a partir del Idevi me parece que es un buen punto de partida para poner en valor el trabajo y el esfuerzo de la gente que trabaja en las chacras y en el campo”.

“Hay un enorme vacío en nuestro pasado con respecto al lugar que ocuparon esas familias, los trabajadores de las quintas, de los campos y las islas. Toda nuestra historia está relacionada exclusivamente con las familias que tuvieron la suerte de vivir en Viedma, que también han hecho grandes aportes”, explicó.

“La historia de Viedma está concentrada en la ciudad, con sus nombres y apellidos. Las familias de las que se rescatan huellas son las que han vivido en la ciudad, y hay un gran desconocimiento de que que había otra ciudad, la de los quinteros, los isleños, como sus bisabuelos. Sobre los rastros de esa gente no se sabe nada”, remarcó.

“La historia la escriben los que saben escribir y nuestros ascendientes por el lado de quienes fueron productores, trabajadores de la tierra, eran iletrados y no tuvieron la oportunidad de dejar escrito ni siquiera una carta. Es muy bueno que haya un trabajo que registre, como mínimo, los nombres de quienes han ocupado una chacra”, aseguró.

Con respecto a su gestión para que el área de Educación no formal de la escuela no cierre, expresó que “era necesaria mantenerla por los distintos programas que tiene, no solamente el de la radio, sino el de la mujer en la ruralidad por ejemplo, un capítulo absolutamente vacío, también, en nuestra historia, el programa quizá más importante junto con la radio”.

Indicó que este programa sobre la mujer introduce en la escuela una mirada nueva, “sobre todo en escuelas como la ESFA en donde el trabajo de la tierra siempre está muy vinculado al hombre, el aporte de la mujer siempre puesto en un lugar muy secundario”.