Se entregaron los premios del primer concurso literario en homenaje a “Rodolfo Walsh”

Pesatti resaltó la presencia de la profesora Enriqueta Morillas, titular de la cátedra de Literatura Argentina de la UNCo, y felicitó a los ganadores y a todos los participantes del concurso, cuyos trabajos formarán parte del libro que se editará próximamente.

Se refirió a Walsh como un gran escritor y como un hombre nacido en la Patagonia que comprometió su vida por sus ideas y consideró que “en este gran argentino hay muchas pistas para que podamos encontrar las respuestas que la realidad actual nos está demandando, sobre todo pensando que hoy, como nunca, es tan importante la unidad de los sureños para defender nuestros intereses y a nuestra gente”.

Resaltó el trabajo realizado por el jurado, presidido por el periodista Washington Uranga, e hizo una mención especial a la profesora Juana Porro, que fue la representante de la Legislatura rionegrina en este grupo. Asimismo, agradeció la presencia del secretario de Cultura, Ariel Ávalos, y de las legisladoras rionegrinas Tania Lastra, Norma Coronel, Silvia Morales, Silvana Larralde y Viviana Germanier.

Al cerrar el acto, Gabriela Marsico expresó su emoción y agradecimiento y resaltó el homenaje a Rodolfo Walsh, “que es tan importante y, sin embargo, tan poco difundido” y aseguró que “este rescate es fundamental para todas las generaciones que no lo han leído todavía o que no lo conocen, y éste es el mejor estímulo”.

Relató que para desarrollar esta carta se remitió a la historia de su padre, un gran lector de Walsh que luego del golpe militar de 1976, tuvo que enterrar sus libros. “Para escribir sobre él, tuve que volver a recordarlo y a leerlo, y me parece que es una forma de rescatar la memoria de Walsh como hombre, periodista, escritor y militante”.

Marcico contó además que esta carta ganadora es una segunda versión, porque la primera se llamaba “Carta a Norberto Freire” que, según explicó, fue el último seudónimo del escritor, “que utilizó también en la obra “Operación Masacre” en 1957, cuando pensó que iba a ganar el Pulitzer y que se la iban a publicar y terminó perseguido, proscripto y con la necesidad de tener una nueva identidad”. Al ver que esta primera escritura se alejaba del eje literario, se replanteó volver a la narrativa ficcional de Walsh, “que tiene que ver con su autobiografía, con la saga de “Los irlandeses”, “Un oscuro día de justicia”, “Fotos” y, sobre todo, con esa “Esa Mujer”, que está considerado como el mejor cuento latinoamericano”.

Gabriela Marcico es traductora y profesora de inglés. También hace critica de cine y de arte y escritora. “Tengo varios libros de cuentos y tres novelas sin publicar. Mi literatura tiene que ver con la política, he dejado la literatura fantástica de los primeros años y me fui acercando más a la política, porque en definitiva creo, como Walsh decía, que la literatura política en argentina es fundamental. No puede pensarse la realidad sin una literatura que piense la política. Esas dos poéticas coexistían en él, por un lado la testimonial de denuncia y por el otro la narrativa ficcional, y en esa tensión escribió casi toda su obra”, cerró.

Muestra “El hombre que se anima”

En el marco de la entrega de premios, quedó inaugurada la muestra sobre la obra y vida de Rodolfo Walsh titulada “El hombre que se anima”, llevada adelante por la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro. La exposición estará durante veinte días en el hall de la “Sala de la Memoria” de la Legislatura Neuquina.