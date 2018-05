Frente Grande Bariloche: “Para negar la participación vecinal siguen violando la Carta Orgánica”

A su vez explicaron que en uno de sus párrafos el dictamen plantea que la ordenanza 2929-CM-18, que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato de prórroga de la concesión del Cerro Catedral, “prevé en su cláusula undécima la modificación progresiva del canon único anual” y que su derogación colisionaría con el articulo 161 de la Carta Orgánica Municipal que establece que no se puede someter a iniciativa popular un proyecto que implique “la derogación de tasas, derechos, aranceles, contribuciones o gravámenes, o disponga la ejecución de gastos no previstos en el presupuesto, sin arbitrar los recursos correspondientes a su atención”.

Sobre este punto del dictamen el presidente del Frente Grande, Julio Accavallo, manifestó que “este argumento es falaz, ya que al no firmarse todavía la readecuación contractual entre la empresa y el municipio por estar frenada por la justicia, el contrato en general y esta clausula en particular referida al canon anual no se encuentra operativa por lo tanto no afecta ingresos municipales”.

Asimismo, señalaron desde el Frente Grande, el dictamen hace hincapié en cuestiones formales y sin relevancia, dejando en evidencia el objetivo de evitar que el proyecto presentado por los vecinos encuadre en la figura de la iniciativa popular prevista en la Carta Orgánica Municipal.

“El Concejo Municipal para cumplir las órdenes del poder político nacional, provincial y municipal y de la empresa CAPSA, aprobó la ordenanza de la prorroga contractual en tiempo record y sin respetar la Carta Orgánica que obliga a llamar a una licitación pública, a realizar un estudio de impacto ambiental y a no vender las tierras del cerro Catedral” afirmó Julio Accavallo.

Continúo opinando “los concejales ahora concretaron la segunda parte del fraude a los barilochenses, que es negarle herramientas fundamentales de participación como son la iniciativa y el referéndum popular establecidos en la Carta Orgánica. En definitiva lo que buscan es que aprobada la prórroga escandalosa del contrato a CAPSA, los vecinos no puedan dar su opinión aunque para esto pretendan violar nuevamente la Carta Orgánica y las ordenanzas”.

“Los propios concejales que intentan eludir la ley para favorecer a algunos empresarios son los primeros que le piden a los sectores más humildes que deben cumplirla, llegando en algunos casos a denunciarlos ante la policía y la justicia, esto no es nuevo ya lo denunciaba Jose Hernández en los versos del Martin Fierro cuando expresaba: “La ley es tela de araña, en mi inorancia lo explico; no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande. Pues la ruempe el bicho grande. Y solo enrieda a los chicos.” finalizó el dirigente frentista.