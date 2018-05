Pedirán juicio político por el doble femicidio de Las Ovejas

Miguel Apablaza junto con su abogada Gisella Moreira el día Miercoles 2 de Mayo, presentarán en la Legislatura de Neuquén, denuncia para el inicio de juicio político al fiscal general Jose Gérez, por la causal de mal desempeño en la búsqueda de Lorenzo Muñoz.

Miguel Apablaza expresó “Finalmente conocimos el resultado de las pericia que nos confirmaron que Lorenzo Muñoz, quien asesinó a mi hermana Karina y mi sobrina Valentina, llevaba 23 días muertos. Hemos estado 23 días con la expectativa de poder obtener justicia, pero esto no fue lo que ocurrió, hemos efectuado las denuncias a los funcionarios responsables de la búsqueda, por su mal desempeño, porque no queremos que esto vuelva a ocurrir, no queremos que otra familia pase por lo que nosotros pasamos. Y continuó, nosotros siempre dijimos que los femicidios de mi hermana y mi sobrina pudieron haberse evitado, hubieron muchas fallas en la justicia, queremos que se investigue a todos los responsables”