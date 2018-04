Ñorquincó: La policía transportaba carne clandestina en el patrullero

El sub comisario del pueblo descubrió la maniobra que llevaba adelante un subalterno, se descubre que utilizaban al móvil para esquivar los controles y llevar carne de Ñorquincó a El Bolsón, previo ofrecerla por whatsapp.

Por otra parte denuncian al sub comisario por maltratos y violencia, el saldo el comisario fue trasladado y los agentes continúan en la comisaria. “Necesito saber quien está a cargo y quien va a trabajar en este caso, pero sobre todo tener el respaldo que hoy no tengo y que sentía con el trabajo que estaba haciendo Conde”, dijo el intendente Moussa.

Si bien los dos casos están separados dado que no guardan relación, lo cierto es que al día de la fecha la unidad 73 esta sin jefe, con la supervisión del subcomisario Álvarez desde El Bolsón y en medio de un escándalo que divide a la sociedad.

A través de whatsapp, vecinos de El Bolsón, le denuncian al sub comisario Conde que sus subalternos utilizarían el patrullero para burlar los controles y contrabandear carne desde Ñorquincó a El Bolsón, hecho que estaría basado en las capturas de comunicación vía celular que habrían efectuado los implicados.