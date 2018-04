Estudiantes de Bariloche se movilizarán a Neuquén para defender la acreditación de sus títulos

Los estudiantes y graduados de Biología del Centro Regional Universitario resolvieron en asamblea movilizarse a Neuquén el próximo jueves 10 de mayo, cuando se trate en sesión extraordinaria la revisión de la ordenanza aprobada días atrás que permite por un año realizar la acreditación de carreras de grado ante la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria.

Consideraron que el movimiento que se generó en la Facultad de Humanidades “es hipócrita” porque sus carreras de grado no necesitan acreditación y sí tienen acreditado el Doctorado en Historia.

Unos 15 graduados de las carreras de Licenciatura y Profesorado en Biología se encuentran con que sus títulos no son reconocidos por el Ministerio de Educación porque la carrera no se encuentra acreditada y ven peligrar la continuidad laboral, de sus proyectos de investigación y estudios de doctorado. Varios de ellos tienen becas del Conicet y tres de ellos fueron seleccionados para becas en el exterior, que podrían perderlas en caso de no poder acceder a sus títulos.