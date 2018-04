Ocampos defendió al Gobierno Nacional en respuesta a declaraciones de Pesatti

El Presidente del bloque CC-ARI Cambiemos Jorge Ocampos, salió al cruce de las declaraciones efectuadas por el Vicegobernador Pedro Pesatti, quien expresó que la política económica del gobierno nacional actual, es idéntica a la de la dictadura o el menemismo.

Ocampos aseguró que “eso no es así, dado que hoy no existe tipo de cambio fijo o tablita alguna, sino flotación administrada del mismo y que no existen privatizaciones perversas, corruptas y antinacionales ni se viola la Constitución Nacional como en esos nefastos períodos argentinos, hoy no se persigue a la gente por pensar distinto ni se vuelan por los aires ciudades para encubrir un contrabando de armas, yendo más allá de lo meramente económico. Por eso Pesatti falsea la realidad”, expresó el legislador cipoleño.